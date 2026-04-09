BAC 2026: Alwi Farhan Tersingkir, Mengaku Sempat Terpancing Emosi

Kamis, 09 April 2026 – 19:49 WIB

jpnn.com - Langkah Alwi Farhan di Badminton Asia Championships (BAC) 2026 harus terhenti lebih cepat.

Tunggal putra Indonesia itu gagal melanjutkan perjalanan setelah tumbang di babak 16 besar.

Berlaga di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Kamis (9/4/2026), Alwi dipaksa mengakui ketangguhan unggulan ketujuh asal Jepang Kodai Naraoka.

Pemain kelahiran Surakarta itu kalah dua gim langsung dengan skor 16-21, 17-21.

Alwi sebenarnya sempat menunjukkan awal yang menjanjikan.

Pemain berusia 20 tahun itu mampu unggul di awal gim pertama bahkan memimpin hingga interval.

Namun, momentum tersebut tidak mampu dipertahankan.

Selepas jeda, permainan Alwi justru menurun dan memberi ruang bagi lawan untuk mengambil alih kendali hingga akhirnya kehilangan gim pertama.