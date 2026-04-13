Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

BAC 2026: An Se Young Ceritakan Detik-Detik Kemenangan Bersejarah

Senin, 13 April 2026 – 12:33 WIB
Tunggal putri Korea An Se Young. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - An Se Young meraih pencapaian bersejarah di ajang Badminton Asia Championships 2026.

Tunggal putri jagoan Korea itu memastikan gelar juara yang selama ini belum pernah dia genggam.

Kemenangan tersebut diraih melalui pertarungan panjang dan melelahkan di partai final.

Baca Juga:

Pada laga puncak, An Se Young harus bekerja keras menghadapi Wang Zhiyi (China) dalam duel ketat selama 1 jam 20 menit.

An menang lewat pertarungan rubber game 21-12, 17-21, 21-18 di Ningbo Olympic Sports Center, China, Minggu (12/4/2026).

Hasil ini sekaligus melengkapi daftar prestasi besar An Se Young di level turnamen mayor.

Baca Juga:

Sebelumnya, pebulu tangkis berusia 24 tahun itu telah mengoleksi gelar di Olimpiade, Kejuaraan Dunia, dan Asian Games.

Namun, sebelum keberhasilan ini, An Se Young sempat dua kali gagal di ajang BAC dengan torehan medali perunggu pada 2022 dan perak (2023).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   An Se Young  An Seyoung  BAC 2026  Badminton Asia Championships  Wang Zhi Yi 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp