BAC 2026: An Se Young Ceritakan Detik-Detik Kemenangan Bersejarah

Senin, 13 April 2026 – 12:33 WIB

jpnn.com - An Se Young meraih pencapaian bersejarah di ajang Badminton Asia Championships 2026.

Tunggal putri jagoan Korea itu memastikan gelar juara yang selama ini belum pernah dia genggam.

Kemenangan tersebut diraih melalui pertarungan panjang dan melelahkan di partai final.

Pada laga puncak, An Se Young harus bekerja keras menghadapi Wang Zhiyi (China) dalam duel ketat selama 1 jam 20 menit.

An menang lewat pertarungan rubber game 21-12, 17-21, 21-18 di Ningbo Olympic Sports Center, China, Minggu (12/4/2026).

Hasil ini sekaligus melengkapi daftar prestasi besar An Se Young di level turnamen mayor.

Sebelumnya, pebulu tangkis berusia 24 tahun itu telah mengoleksi gelar di Olimpiade, Kejuaraan Dunia, dan Asian Games.

Namun, sebelum keberhasilan ini, An Se Young sempat dua kali gagal di ajang BAC dengan torehan medali perunggu pada 2022 dan perak (2023).