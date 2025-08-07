Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bacakan Daftar Menteri Lulusan ITB, Prabowo Berkelakar: Yang Nyusun Kabinet Siapa Ini? 

Kamis, 07 Agustus 2025 – 20:09 WIB
Bacakan Daftar Menteri Lulusan ITB, Prabowo Berkelakar: Yang Nyusun Kabinet Siapa Ini?  - JPNN.COM
Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto saat membuka acara Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) Bandung, Kamis (7/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto hadir dalam pembukaan acara Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Kota Bandung, Kamis (7/8). 

Tak hanya Prabowo, hadir juga sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. 

Kedatangan orang nomor satu di Indonesia dalam agenda tersebut untuk memberikan pidato atau keynote speech di hadapan ribuan peneliti, akademisi, ilmuwan, hingga rektor perguruan tinggi. 

Baca Juga:

Prabowo menyampaikan ide dan gagasannya seputar perkembangan teknologi dan sains, serta kebermanfaatannya untuk masyarakat. 

Ada yang menarik saat Prabowo menyampaikan sambutannya. 

Presiden terlebih dahulu menyapa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara, selalu penyelenggara acara dan penyedia tempat. 

Baca Juga:

Kemudian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga disapa oleh Prabowo. 

Prabowo kemudian berlanjut menyapa jajaran menteri yang hadir dalam kegiatan tersebut. 

Momen Presiden Prabowo Subianto bercanda mengenai susunan Kabinet Merah Putih yang didominasi lulusan ITB.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo Subianto  Menteri lulusan ITB  Kabinet Merah Putih  menteri lulusan ITB di Kabinet Merah Putih 
BERITA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp