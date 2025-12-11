Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Bacakan Pledoi, 2 Pekerja Tambang Nikel Haltim Minta Keadilan di PN Jakpus: Apa Salah Kami

Kamis, 11 Desember 2025 – 05:51 WIB
Bacakan Pledoi, 2 Pekerja Tambang Nikel Haltim Minta Keadilan di PN Jakpus: Apa Salah Kami - JPNN.COM
Tim kuasa hukum PT WKM OC Kaligis dan Rolas Sitinjak ditemui sejumlah awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (10/12). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) berubah menjadi tempat penuh haru dan emosi pada Rabu (10/12) sore.

Dua karyawan PT Wana Kencana Mineral (WKM), R membacakan pembelaan (pledoi) yang selama berbulan-bulan mereka simpan dalam hati di hadapan majelis hakim.

Keduanya bukan pejabat tinggi, bukan pula pemegang saham perusahaan tambang.

Baca Juga:

Keduanya hanyalah pekerja lapangan yang sehari-hari berurusan dengan pagar batas, patok koordinat dan medan tambang yang keras.

Namun sore itu, mereka tetap teguh menyampaikan satu hal, pemasangan patok di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) bukanlah tindak kriminal, melainkan upaya mencegah maraknya ilegal mining di Halmahera Timur.

Pembacaan pledoi dimulai Marsel yang menyebut jika dirinya hanya menjalankan tugasnya tanpa punya maksud seperti yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU).

Baca Juga:

Pledoi pun dilanjutkan Awwab yang menyatakan jika dirinya punya kewajiban sebagai kepala teknik tambang (KTT) menjaga batas wilayah IUP agar tidak menjadi sasaran penambangan ilegal.

“Sudah enam bulan kami dipenjara. Kami harus masuk rutan tanpa mengetahui kesalahan kami. Kami memasang patok di wilayah kami sendiri untuk mencegah illegal logging dan illegal mining oleh pihak lain. Pledoi ini suara hati saya untuk mencari keadilan,” kata Awwab.

Awwab Hafiz dan Marsel Bialembang membacakan pledoi dalam sidang lanjutan sengketa tambang nikel di Haltim yang digelar PN Jakpus pada Rabu (10/12)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pekerja tambang  Nikel  PN Jakpus  pledoi  sengketa tambang nikel  Awwab Hafidz  Marsel Bialembang  pt wkm  Oc Kaligis  Rolas Sitinjak 
BERITA PEKERJA TAMBANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp