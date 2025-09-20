Back 2 You, Isi Kepala Rahmania Astrini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Rahmania Astrini mempersembahkan single terbaru yang berjudul Back 2 You.

Dirilis pada 19 September 2025 di seluruh platform musik digital, lagu itu dilengkapi dengan video klip yang tayang di kanal YouTube Rahmania Astrini.

Lagu yang berbahasa Inggris tersebut diciptakan oleh Rahmania Astrini bersama Dila Sarah yang juga ditunjuk sebagai produser.

Back 2 You menghadirkan warna R&B, cerita yang terasa personal dan relatable. Menurutnya, lagu itu menangkap perasaan tidak percaya diri ketika merasa bukan orang yang mudah dicintai, tetapi tetap diyakinkan oleh seseorang untuk tetap bertahan.

“Lagu ini menceritakan isi kepalaku, aku enggak bisa percaya bahwa akan ada orang yang mau terus menjalin hubungan sama aku, knowing that I’m not the easiest person to love. Berisi pertanyaan-pertanyaanku kenapa bisa terus stay again and again. Dan pada akhirnya karena diyakinkan, again and again I’ll be running back 2 you," ungkap Rahmania Astrini.

Penyanyi yang karib disapa Astri itu mengatakan proses produksi Back 2 You tidak membutuhkan waktu lama, berjalan mulus dan penuh keseruan.

Baca Juga: Rahmania Astrini Buka Konser Coldplay di Jakarta

Rahmania Astrini bahkan menyebutnya sebagai salah satu pengalaman paling menyenangkan dalam karier bermusik.

"Alhamdulillah prosesnya lancar semua dan super seru. One of the funnest songs I’ve ever made, wrote and co-produced with a good friend of mine, Dila Sarah,” ujar musisi pembuka konser Coldplay di Jakarta itu.