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JPNN.com - Kriminal

Bacok Pria di Depan Pospol Srigunung, Pemuda Muba Diringkus

Senin, 06 Juli 2026 – 20:29 WIB
Bacok Pria di Depan Pospol Srigunung, Pemuda Muba Diringkus - JPNN.COM
Tersangka beserta barang bukti saat diamankan. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Seorang pria berinisial I (25) yang diduga melakukan penganiayaan berat terhadap seorang pria di depan Pos Polisi Srigunung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin diringkus. 

Tersangka diringkus di tempat persembunyiannya di sebuah penginapan di Kota Sekayu. 

Penangkapan dilakukan oleh personel Polsek Sungai Lilin bersama Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Musi Banyuasin. 

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Kasi Humas Polres Muba AKP S. Hutahaean menerangkan, kasus tersebut berawal dari laporan polisi yang diterima pada 2 Juli 2026 terkait dugaan penganiayaan yang terjadi pada Rabu (1/7/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. 

Korban Ristandi (41) warga Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babat Supat mengalami luka bacok di bagian belakang kepala sebelah kanan hingga harus menjalani perawatan di RSUD Sungai Lilin. 

"Dari hasil penyelidikan, peristiwa bermula saat dua orang mendatangi Pospol Srigunung untuk mencari korban. Melihat korban tidak ada di lokasi, keduanya pergi," terang Hutahaean, Senin (6/7/2026). 

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Tak lama berselang, korban datang ke lokasi dan kedua pria tersebut kembali. Pertemuan itu memicu adu mulut yang berujung keributan. Korban disebut sempat mengejar para pelaku menggunakan sebilah golok sehingga mereka melarikan diri. 

Situasi kembali memanas ketika para pelaku datang lagi dengan membawa parang dan sepotong kayu. Keributan pun kembali terjadi hingga korban diduga dibackk menggunakan parang pada bagian belakang kepala sebelum pelaku melarikan diri. 

Pria berinisial I (25) yang diduga melakukan penganiayaan berat terhadap korban bernama Ristandi (41) diringkus.

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TAGS   pembacokan  Muba  buron ditangkap  Penganiayaan berat  musi banyuasin 
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