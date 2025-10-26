Bad Omens Pamer Lagu Baru Sebelum Mulai Tur Eropa

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band rock asal Amerika Serikat, Bad Omens kembali menyuguhkan single terbaru yang berjudul Dying To Love.

Lagu tersebut menggabungkan akar musik berat Bad Omens dengan produksi yang inovatif.

Dirilis melalui Sumerian Records, Dying To Love menampilkan vokal yang bergelora dan melengking dari Noah Sebastian, dengan falsetto yang mengalir sebelum berganti menjadi teriakan kasar di bagian bridge, meningkatkan intensitas emosional.

Single itu disertai dengan video gelap dan mencekam, disutradarai oleh Noah Sebastian dan Nico, kolaborasi ketiga yang menandai awal babak baru dalam evolusi Bad Omens.

Visual sinematik yang berfokus pada cerita menampilkan Bad Omens tampil dalam lubang sebuah struktur brutalist yang dihancurkan, dikelilingi oleh penonton yang mengerikan, sementara narasi paralel mengikuti seorang pria yang berjalan melalui labirin kegelapan yang tidak berujung.

Lagu Dying To Love dari Bad Omens sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.

Baca Juga: Starrducc Bertekad Gelar Tur ke Jepang

Sebelumnya, Bad Omens memulai bab terbaru dengan Specter, sebuah single sinematik yang menjadi lagu tercepat untuk mencapai peringkat pertama di tangga lagu.

Dengan lebih dari 47 juta streaming global, lagu itu terus membuat gelombang dengan hook yang epik dan intensitas sinematik. Lagu berikutnya, Impose, membawa Bad Omens ke wilayah sonik baru yang berani, memperluas suara sambil mempertahankan intensitas khas yang telah membuat memiliki basis penggemar setia di seluruh dunia.