Badai Salju, 1.500 Penerbangan di AS Dibatalkan

jpnn.com - WASHINGTON - Sekitar 1.500 penerbangan pada akhir pekan dibatalkan akibat badai salju yang mendekati Pantai Timur Amerika Serikat (AS), menurut portal FlightAware.com, Jumat (23/1). Jumlah pembatalan diperkirakan masih akan terus bertambah.

“Total pembatalan penerbangan di dalam, menuju, atau dari Amerika Serikat besok mencapai 1.459,” kata portal tersebut merujuk pada pembatalan pada Sabtu (24/1). Selain itu, sebanyak 103 penerbangan telah dibatalkan untuk Minggu (25/1).

ABC News melaporkan sedikitnya 11 negara bagian telah menetapkan status darurat akibat badai tersebut. Negara bagian yang terdampak meliputi Alabama, Arkansas, Georgia, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, dan Virginia.

Badan Cuaca Nasional AS memperingatkan bahwa badai musim dingin yang signifikan dan berlangsung lama akan membawa salju lebat, hujan es, serta hujan beku yang meluas, dan diperkirakan dapat berlanjut hingga Senin (26/1) waktu setempat.

“Gangguan perjalanan yang meluas, pemadaman listrik berkepanjangan, serta kerusakan besar pada pepohonan sangat mungkin terjadi,” demikian pernyataan lembaga tersebut.

Badai dengan suhu sangat dingin, angin kencang, dan tingkat dingin yang berbahaya itu diperkirakan akan memengaruhi sebagian besar wilayah Amerika Serikat.

The Washington Post, Jumat (23/1) melaporkan bahwa badai itu berpotensi menjadi yang terluas dalam beberapa tahun terakhir. Sekitar 205 juta orang tinggal di wilayah yang menerima peringatan cuaca musim dingin terkait es, salju, atau kondisi ekstrem.

Badai tersebut diperkirakan berdampak pada puluhan kota di seluruh Amerika Serikat, dengan ketebalan salju yang dapat mencapai hingga 20 inci (50,8 cm) di sejumlah lokasi. Kota-kota yang diperkirakan paling terdampak antara lain New York, Washington, Boston, dan Dallas. (antara/jpnn)