Badai Tropis Fengshen Menerjang Filipina, 8 Orang Tewas, 2 Hilang

jpnn.com - FILIPINA - Badai tropis Fengshen menerjang Filipina bagian utara dan tengah pada Minggu (19/10) dan mengakibatkan sedikitnya delapan orang tewas.

Selain itu, tiga orang terluka, dan dua lainnya hilang akibat bencana tersebut.

Media setempat melaporkan 22.000 penduduk terpaksa mengungsi dari desa-desa rawan banjir dan longsor.

Keadaan darurat diberlakukan di beberapa kota, penerbangan dan sekolah ditangguhkan, menurut laporan kantor berita pemerintah.

Fengshen terdeteksi di Teluk Manila pada tengah hari dengan kecepatan angin mencapai 65 kilometer per jam.

Badai tropis tersebut, yang disebut "Ramil" oleh penduduk setempat, diperkirakan akan meninggalkan Filipina pada Senin pagi.

Juru bicara Kantor Pertahanan Sipil Junie Castillo mengatakan kepada wartawan bahwa lima orang tewas tertimpa pohon tumbang di Kota Pitogo, Provinsi Quezon, dan tiga lainnya tewas di wilayah Visayas Barat, Filipina tengah.

Dia mengatakan bahwa operasi pencarian masih berlangsung terhadap dua warga yang dilaporkan hilang dalam tanah longsor di Kota Quezon, Provinsi Bukidnon, Filipina selatan.