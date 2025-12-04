Close Banner Apps JPNN.com
Badan Geologi - ESDM Jabar Apresiasi Program Konservasi & Pengelolaan Air Pabrik AQUA Ciherang

Kamis, 04 Desember 2025 – 19:27 WIB
Badan Geologi - ESDM Jabar Apresiasi Program Konservasi & Pengelolaan Air Pabrik AQUA Ciherang
Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL) Badan Geologi Kementerian ESDM, Ir. Agus Cahyono Adi, M.T., bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, Ir. Bambang Tirtoyuliono, MM, meninjau Pabrik AQUA Ciherang di Bogor. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BANDUNG - Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL) Badan Geologi Kementerian ESDM, Ir. Agus Cahyono Adi, M.T., meninjau Pabrik AQUA Ciherang di Bogor.

Kedatangan Agus Cahyono bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat, Ir. Bambang Tirtoyuliono, MM, itu untuk melihat langsung proses produksi dan pengelolaan sumber daya air.

Kunjungan dilanjutkan dengan penanaman pohon di area konservasi Pancawati, Caringin.

Rombongan yang terdiri atas ASN PATGTL, ESDM Bogor serta perwakilan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) juga meninjau proses produksi AQUA yang sepenuhnya otomatis tanpa sentuhan tangan manusia. Seluruh alur produksi menggunakan pipa stainless steel food-grade, sementara mutu produk diuji melalui lebih dari 400 parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi sesuai standar Badan POM dan SNI.

Kunjungan dilanjutkan dengan penanaman pohon di area konservasi Pancawati, Caringin, serta pemaparan program konservasi berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dijalankan AQUA Ciherang bersama mitra lokal di Sub DAS Cisadane Hulu.

Ir. Agus Cahyono Adi MT mengapresiasi kepatuhan AQUA dalam menjaga keseimbangan neraca sumber daya air, termasuk pengelolaan air tanah. Kepatuhan tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan kewajiban sebagai pemegang izin sesuai regulasi, antara lain dengan memastikan pengambilan debit air tidak melebihi batas izin, membangun sumur imbuhan atau resapan, menyediakan sumur pantau, serta melakukan pelaporan secara konsisten.

Kepala Dinas ESDM Jawa Barat, Ir. Bambang Tirtoyuliono, MM, menekankan pentingnya edukasi publik untuk mencegah salah persepsi terkait pengelolaan sumber daya air.

“Kami berterima kasih atas kesempatannya. Mari bersama mengoptimalkan sumber daya air bagi masyarakat sambil memastikan keberlanjutannya,” katanya.

Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL) Badan Geologi Kementerian ESDM, Ir. Agus Cahyono Adi, M.T., meninjau Pabrik AQUA Ciherang di Bogor.

