JPNN.com - Daerah - Riau

Badko HMI Riau-Kepri Tanam Pohon di SMA Negeri Olahraga Peringati Hari Konservasi Alam Nasional

Senin, 11 Agustus 2025 – 22:54 WIB
Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Riau-Kepri menggelar penanaman pohon di SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau, Senin (11/8). Foto: Source for jpnn

jpnn.com, PEKANBARU - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Riau-Kepri menggelar penanaman pohon di SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau, Senin (11/8).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) yang jatuh pada 10 Agustus.

Hadir dalam acara tersebut Wakapolsek Rumbai Pesisir S. Simanjuntak, perwakilan Kanitlantas Polsek Rumbai Pekanbaru Herman, serta pengurus Badko HMI Riau-Kepri.

Vivaldi Emri Nobel, Ketua Bidang Restorasi Gambut dan Lingkungan Hidup Badko HMI Riau-Kepri, menekankan pentingnya partisipasi semua pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Ketua Umum Badko HMI Riau-Kepri Wiriyanto Aswir menyatakan bahwa pelestarian alam adalah tanggung jawab bersama.

“Kita hidup di bumi bukan hanya meneruskan warisan nenek moyang, tapi meminjam kehidupan dari anak cucu kita. Karena itu, pola pikir kita harus berorientasi pada keberlanjutan, bukan eksploitasi,” ujar Wiriyanto, dalam keterangannya.

Ia juga mengajak siswa SMA Negeri Olahraga untuk membiasakan gaya hidup ramah lingkungan, seperti mengurangi sampah, menghemat energi, dan menanam pohon.

“Menanam dan merawat pohon adalah komitmen nyata untuk masa depan yang berkelanjutan,” tambahnya.

