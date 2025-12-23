Close Banner Apps JPNN.com
Bagaimana Alex Marquez Membuat Marc Marquez Menjadi Juara MotoGP 2025?

Selasa, 23 Desember 2025 – 03:55 WIB
Marc Marquez menjadi kampiun MotoGP 2025. Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon.

jpnn.com - Marc Marquez menutup musim MotoGP 2025 dengan torehan gelar juara.

Total, pembalap Ducati Lenovo itu unggul 78 poin dari pesaing terdekatnya, Alex Marquez.

Kesuksesan ini bukan tanpa perjuangan mengingat Marquez sempat mengalami cedera parah pada awal musim 2020 yang sempat membuatnya mempertimbangkan untuk pensiun.

Baca Juga:

Alex Marquez Jadi Kunci Kesuksesan Marc Marquez

Di balik kebangkitan The Baby Alien, ada sosok penting yang selalu mendampingi, yakni sang adik, Alex Marquez.

Marquez mengungkapkan bahwa Alex menjadi sumber motivasi terbesar, terutama pada masa-masa sulit saat cedera.

"Secara langsung atau tidak langsung, Alex merupakan orang yang paling banyak membantu saya," ucap pembalap asal Spanyol itu dilansir Crash.

Baca Juga:

Dukungan Alex Marquez Jadi Sumber Motivasi

Bantuan Alex tidak hanya soal dukungan moral. Kehadiran Alex di lintasan balap saat Marquez masih cedera membuat semangat sang kakak meningkat.

Menonton adiknya berlomba, sekaligus berlatih bersama, memberikan titik acuan fisik dan mental yang mendorong Marquez kembali ke performa terbaiknya.

Marc Marquez hampir pensiun setelah cedera, tapi adiknya Alex menjadi motivator utama. Baca bagaimana kolaborasi kakak-adik ini membawa gelar MotoGP 2025?

