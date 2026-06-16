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JPNN.com - Kriminal

Bagaimana Kondisi Terkini Korban Penculikan di Bandung? Ini Kata Keluarga

Selasa, 16 Juni 2026 – 19:33 WIB
Bagaimana Kondisi Terkini Korban Penculikan di Bandung? Ini Kata Keluarga - JPNN.COM
Pihak keluarga menunjukkan foto korban YTT, bersama pelaku, Taufik Hidayat, saat ditemui di kediamannya di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Selasa (16/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Perempuan yang diduga menjadi korban penculikan dan penganiayaan kekasihnya di Kabupaten Bandung, harus menjalani operasi karena luka serius di bagian kepala.

YTT, perempuan asal Rancaekek, Kabupaten Bandung, ditemukan dalam kondisi kritis oleh pihak keluarga di Rumah Sakit (RS) Hasan Sadikin. 

Pihak keluarga mengaku sudah tiga tahun kehilangan komunikasi dengan YTT. 

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Terakhir kali komunikasi terjalin, YTT tengah menjalin hubungan dengan pria bernama Taufik Hidayat (30 tahun), dan korban bekerja di Jakarta.

Nahasnya, korban diduga disekap di sebuah kamar kontrakan di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, dan mengalami kekerasan.

Adik korban, Syahrul Ulum (26), mengatakan, setelah ditemukan pada Rabu (10/6), kondisi kakaknya kini masih kritis.

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Kakaknya itu baru saja dilakukan tindakan operasi oleh dokter, karena mengalami luka berat di bagian kepala.

"Alhamdulillah sudah menjalani operasi di bagian kepala. Sudah dibersihkan kepalanya. Kan asalnya bagian kepala banyak nanah, kayak orang yang pakai bando gitu. Terus di bagian muka sudah dibersihkan," kata Syahrul saat ditemui di kediamannya, Selasa (16/6).

Korban penculikan-penganiayaan perempuan di Kabupaten Bandung, mengalami sejumlah luka berat di bagian kepala. Keluarga ungkap kondisi terkini korban.

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TAGS   Penculikan  Kabupaten Bandung  penganiayaan  Korban Penculikan 
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