Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Bagaimana Program MBG Selama Ramadan? Pak Dadan Memberi Penjelasan

Kamis, 08 Januari 2026 – 16:14 WIB
Bagaimana Program MBG Selama Ramadan? Pak Dadan Memberi Penjelasan - JPNN.COM
Pekerja menyiapkan paket makanan untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ilustrasi Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Apakah program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dijalankan selama Ramadan?

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan program MBG akan tetap dijalankan selama Ramadan, terutama menyasar ibu hamil dan menyusui serta anak di bawah usia lima tahun atau balita.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, MBG bertujuan untuk menekan stunting sehingga selain siswa di sekolah-sekolah, program itu juga menyasar para ibu hamil, menyusui, dan balita.

Baca Juga:

"Bahkan di 2026 ini kita (BGN) akan utamakan di 1.000 hari pertama kehidupan. Oleh sebab itu di hari libur, di Ramadan, program kita akan tetap jalan karena target utama kita adalah ibu hamil, menyusui dan anak balita karena golden time period-nya pendek sekali karena di situlah stunting dicegah kemudian otak berkembang," jelas Kepala BGN Dadan dalam peninjauan SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (8/1).

Mengingat pentingnya pemenuhan gizi di 1.000 hari pertama dan bahkan dalam kandungan, Dadan mengatakan BGN akan terus berupaya memastikan tidak ada ibu hamil dan anak balita yang terlewatkan untuk menerima MBG di sepanjang tahun ini.

Dengan langkah itu diharapkan dapat mendukung target pemerintah untuk menekan serendah mungkin angka stunting nasional.

Baca Juga:

"Jangan lupa nih sekarang karena yang menerima manfaat sudah 55,1 juta, kebutuhan rantai pasoknya menjadi sangat signifikan. Alhamdulillah program Makan Bergizi Gratis ini secara ekonomi juga telah memberikan kontribusi yang luar biasa," katanya.

Dia menyoroti bahwa terdapat sekitar 700.000 orang sudah bekerja langsung di 19.188 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama 2025, di luar yang terlibat sebagai supplier atau penyedia bahan-bahan untuk SPPG.

Apakah selama Ramadan program Makan Bergizi Gratis atau MBG akan tetap dijalankan? Begini penjelasan Kepala BGN.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MBG  makan bergizi gratis  BGN  Dadan Hindayana  Ramadan 
BERITA MBG LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp