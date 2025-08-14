Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Bagan Perempat Final Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 2025

Kamis, 14 Agustus 2025 – 07:25 WIB
Bagan Perempat Final Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 2025 - JPNN.COM
China vs Thailand di 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 2025 di Surabaya. Foto: volleyballworld

jpnn.com - SURABAYA - Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 2025 di Surabaya akhirnya tiba di masa krusial, yakni 8 Besar.

Setelah melalui penyisihan grup dan 16 Besar yang belum semua kekuatan setara, di perempat final hadir tim-tim yang teruji materi tim dan persiapannya.

Juara bertahan China termasuk kontestan Top 8. Pada 16 Besar kemarin, pemilik empat gelar juara U-21 (1995, 2013, 2017, dan 2023) ini menyingkirkan Thailand dengan skor 3-0.

Baca Juga:

Di perempat final besok, China akan meladeni Italia. Itu ulangan final edisi sebelumnya.

Baca Juga:

Selain China vs Italia, slot perempat final menghadirkan Argentina vs Brasil, Polandia vs Bulgaria, dan Jepang vs Turki. (vw/jpnn)

Bagan Pemeringkatan 1-16 Kejuaraan Dunia Bola Voli Putri U-21 2025
Bagan Perempat Final Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 20252025 FIVB Volleyball Women's U21 World Championship

Ulangan final edisi 2023 akan hadir di perempat final Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 2025 di Surabaya.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21  voli putri  China  Italia  Jepang  Turki  Argentina  Brasil  Polandia  Bulgaria 
BERITA KEJUARAAN DUNIA VOLI PUTRI U-21 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp