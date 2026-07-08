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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bagan Piala Dunia 2026: Masa Semifinal Prancis Vs Spanyol & Inggris Vs Argentina?

Rabu, 08 Juli 2026 – 06:12 WIB
Bagan Piala Dunia 2026: Masa Semifinal Prancis Vs Spanyol & Inggris Vs Argentina? - JPNN.COM
Swiss bersukacita seusai menundukkan Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026. Argentina menunggu di 8 Besar. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - VANCOVER - Swiss menjadi tim terakhir yang masuk perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kolombia melalui adu penalti 4-3 (0-0) di 16 Besar.

Pada 8 Besar, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina, di bagian kanan bawah bagan babak gugur Piala Dunia 2026.

Pemenang Argentina vs Swiss ke semifinal menemui pemenang Norwegia vs Inggris yang berada di kanan atas.

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Sementara itu, pada kiri bagan, ada Prancis vs Maroko dan Spanyol vs Belgia.

Bagan Piala Dunia 2026: Masa Semifinal Prancis Vs Spanyol &amp; Inggris Vs Argentina?fifa

Jika menimbang ranking FIFA per 11 Juni (pembaruan resmi berikutnya 20 Juli 2026), maka empat tim yang seharusnya menembus semifinal Piala Dunia 2026 ialah Top 4, yakni Argentina, Spanyol, Prancis, dan Inggris.

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Sepertinya ada kemungkinan lain, mengingat babak gugur Piala Dunia 2026 sarat drama tegang dan mencekam. (fifa/jpnn)

Ranking FIFA Kontestan 8 Besar Piala Dunia 2026 per 11 Juni
Argentina (1)
Spanyol (2)
Prancis (3)
Inggris (4)
Maroko (7)
Belgia (9)
Swiss (19)
Norwegia (31)

Cek di sini peringkat FIFA para kontestan perempat final Piala Dunia 2026. Apa terjadi yang ideal saja?

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   bagan Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026  Argentina  Swiss  Hasil Piala Dunia 2026 
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