Bagan Piala Dunia 2026: Masa Semifinal Prancis Vs Spanyol & Inggris Vs Argentina?

jpnn.com - VANCOVER - Swiss menjadi tim terakhir yang masuk perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kolombia melalui adu penalti 4-3 (0-0) di 16 Besar.

Pada 8 Besar, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina, di bagian kanan bawah bagan babak gugur Piala Dunia 2026.

Pemenang Argentina vs Swiss ke semifinal menemui pemenang Norwegia vs Inggris yang berada di kanan atas.

Sementara itu, pada kiri bagan, ada Prancis vs Maroko dan Spanyol vs Belgia.

fifa

Jika menimbang ranking FIFA per 11 Juni (pembaruan resmi berikutnya 20 Juli 2026), maka empat tim yang seharusnya menembus semifinal Piala Dunia 2026 ialah Top 4, yakni Argentina, Spanyol, Prancis, dan Inggris.

Sepertinya ada kemungkinan lain, mengingat babak gugur Piala Dunia 2026 sarat drama tegang dan mencekam. (fifa/jpnn)

Ranking FIFA Kontestan 8 Besar Piala Dunia 2026 per 11 Juni

Argentina (1)

Spanyol (2)

Prancis (3)

Inggris (4)

Maroko (7)

Belgia (9)

Swiss (19)

Norwegia (31)