Bagan Piala Dunia 2026: Mustahil Inggris Vs Argentina di Final
jpnn.com - NEW JERSEY - Inggris mengukuhkan diri menjadi juara Kelompok L Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Panama 2-0 pada matchday 3 grup di New Jersey, Ahad (28/6) pagi WIB.
"Tugas pertama telah tercapai. Kami datang ke sini untuk melakukannya secara bertahap dan sekarang kami telah mencapai tujuan pertama itu, yaitu juara grup," kata gelandang Inggris Jude Bellingham.
Sementara itu, Kroasia yang kalah dari Inggris pada matchday 1, menyandang status sebagai runner up setelah menang dari Panama di MD2 dan mengalahkan Ghana di MD3.
Ghana yang finis di peringkat ketiga tak perlu bersedih, lantaran punya poin dan gol yang cukup untuk lulus ke 32 Besar sebagai satu dari delapan ranking ketiga terbaik.
Di 32 Besar, Inggris si 1L akan menemui peringkat ketiga dari E atau H, I, J, K. Nanti, setelah laga terakhir di grup J dan K kelar baru ketahuan (cek jadwal).
Kroasia si 2L berhadapan dengan 2K, sedangkan Ghana 3L menjumpai juara K.
Dari hasil pertandingan dan susunan di bagan saat ini, Inggris dan juara bertahan Argentina berada di satu jalur ke final, yang membuat kedua negara tak mungkin jumpa di laga puncak. (fifa/jpnn)
Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 (hingga Sabtu, 27/6 pukul 06.00 WIB)
MD 1
Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0
Grup A: Korea vs Ceko 2-1
Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1
Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1
Grup B: Qatar vs Swiss 1-1
Grup C: Brasil vs Maroko 1-1
Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1
Grup D: Australia vs Turki 2-0
Grup E: Jerman vs Curacao 7-1
Grup F: Belanda vs Jepang 2-2
Grup E: Pantai Gading vs Ekuador 1-0
Grup F: Swedia vs Tunisia 5-1
Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde 0-0
Grup G: Belgia vs Mesir 1-1
Grup H: Arab Saudi vs Uruguay 1-1
Grup G: Iran vs Selandia Baru 2-2
Grup I: Prancis vs Senegal 3-1
Grup I: Irak vs Norwegia 1-4
Grup J: Argentina vs Aljazair 3-0
Grup J: Austria vs Yordania 3-1
Grup K: Portugal vs Kongo 1-1
Grup L: Inggris vs Kroasia 4-2
Grup L: Ghana vs Panama 1-0
Grup K: Uzbekistan vs Kolombia 1-3
MD2 Grup
Grup A: Ceko vs Afrika Selatan 1-1
Grup B: Swiss vs Bosnia and Herzegovina 4-1
Grup B: Kanada vs Qatar 6-0
Grup A: Meksiko vs Korea 1-0
Grup D: Amerika Serikat vs Australia 2-0
Grup C: Skotlandia vs Maroko 0-1
Grup C: Brasil vs Haiti 3-0
Grup D: Turki vs Paraguay 0-1
Grup F: Belanda vs Swedia 5-1
Grup E: Jerman vs Pantai Gading 2-1
Grup E: Ekuador vs Curacao 0-0
Grup F: Tunisia vs Jepang 0-4
Grup H: Spanyol vs Arab Saudi 4-0
Grup G: Belgia vs Iran 0-0
Grup H: Uruguay vs Tanjung Verde 2-2
Grup G: Selandia Baru vs Mesir 1-3
Grup J: Argentina vs Austria 2-0
Grup I: Prancis vs Irak 3-0
Grup I: Norwegia vs Senegal 3-2
Grup J: Yordania vs Aljazair 1-2
Grup K: Portugal vs Uzbekistan 5-0
Grup L: Inggris vs Ghana 0–0
Grup L: Panama vs Kroasia 0–1
Grup K: Kolombia vs Kongo 1–0
MD3 Grup
Grup B: Swiss vs Kanada 2-1
Grup B: Bosnia Herzegovina vs Qatar 3–1
Grup C: Skotlandia vs Brasil 0–3
Grup C: Maroko vs Haiti 4–2
Grup A: Ceko vs Meksiko 0–3
Grup A: Afrika Selatan vs Korea 1–0
Grup E: Curacao vs Pantai Gading 0–2
Grup E: Ekuador vs Jerman 2–1
Grup F: Jepang vs Swedia 1–1
Grup F: Tunisia vs Belanda 1–3
Grup D: Turki vs Amerika Serikat 3–2
Grup D: Paraguay vs Australia 0–0
Grup I: Norwegia vs Prancis 1-4
Grup I: Senegal vs Irak 5-0
Grup H: Tanjung Verde vs Arab Saudi 0–0
Grup H: Uruguay vs Spanyol 0–1
Grup G: Mesir vs Iran 1–1
Grup G: Selandia Baru vs Belgia 1–5
Grup L: Panama vs Inggris 0-2
Grup L: Kroasia vs Ghana 2-1
Jadwal Ahad (28/6)
Grup K: Kolombia vs Portugal – kick off 06.30 WIB
Grup K: Kongo vs Uzbekistan – kick off 06.30 WIB
Grup J: Aljazair vs Austria – kick off 09.00 WIB
Grup J: Yordania vs Argentina – kick off 09.00 WIB
Klasemen Grup Piala Dunia 2026
A: 1. Meksiko (Poin 6) | 2. Afrika Selatan (3) | 3. Korea (3) | 4. Ceko (1)
B: 1. Swiss (7) | 2. Kanada (4) | 3. Bosnia Herzegovina (4) | 4. Qatar (1)
C: 1. Brasil (7) | 2. Maroko (7) | 3. Skotlandia (3) | 4. Haiti (0)
D: 1. Amerika Serikat (6) | 2. Australia (4) | 3. Paraguay (4) | 4. Turki (3)
E: 1. Jerman (6) | 2. Pantai Gading (6) | 3. Ekuador (4) | 4. Curacao (1)
F: 1. Belanda (7) | 2. Jepang (5) | 3. Swedia (4) | 4. Tunisia (0)
G: 1. Belgia (5) | 2. Mesir (5) | 3. Iran (3) | 4. Selandia Baru (1)
H: 1. Spanyol (7) | 2. Tanjung Verde (3) | 3. Uruguay (2) | 4. Arab Saudi (2)
I: 1. Prancis (9) | 2. Norwegia (6) 3. Senegal (3) | 4. Irak (0)
J: 1. Argentina (6) | 2. Austria (3). | 3. Aljazair (3) | 4. Yordania (0)
K: 1. Kolombia (6) | Portugal (4) | 3. Kongo (1) | 4. Uzbekistan (0)
L: 1. Inggris (7) | 2. Kroasia (6) | 3. Ghana (4) | 4. Panama (0)
Juara + Runner Up masing-masing grup, ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik masuk 32 Besar.
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