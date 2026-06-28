Bagan Piala Dunia 2026: Mustahil Inggris Vs Argentina di Final

jpnn.com - NEW JERSEY - Inggris mengukuhkan diri menjadi juara Kelompok L Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Panama 2-0 pada matchday 3 grup di New Jersey, Ahad (28/6) pagi WIB.

"Tugas pertama telah tercapai. Kami datang ke sini untuk melakukannya secara bertahap dan sekarang kami telah mencapai tujuan pertama itu, yaitu juara grup," kata gelandang Inggris Jude Bellingham.

Sementara itu, Kroasia yang kalah dari Inggris pada matchday 1, menyandang status sebagai runner up setelah menang dari Panama di MD2 dan mengalahkan Ghana di MD3.

Ghana yang finis di peringkat ketiga tak perlu bersedih, lantaran punya poin dan gol yang cukup untuk lulus ke 32 Besar sebagai satu dari delapan ranking ketiga terbaik.

Di 32 Besar, Inggris si 1L akan menemui peringkat ketiga dari E atau H, I, J, K. Nanti, setelah laga terakhir di grup J dan K kelar baru ketahuan (cek jadwal).

Kroasia si 2L berhadapan dengan 2K, sedangkan Ghana 3L menjumpai juara K.

Dari hasil pertandingan dan susunan di bagan saat ini, Inggris dan juara bertahan Argentina berada di satu jalur ke final, yang membuat kedua negara tak mungkin jumpa di laga puncak. (fifa/jpnn)