Olahraga

Bagan Semifinal AVC Champions League 2026, Wakil Tuan Rumah Tersisa Satu

Jumat, 15 Mei 2026 – 04:50 WIB
Pertandingan AVC Champions League 2026 yang tersaji di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak. Foto: Dokumentasi Volleyball World

jpnn.com, JAKARTA - Semifinal AVC Champions League 2026 akan berlangsung Sabtu (16/5) mendatang di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak.

Empat tim terbaik, yakni Bhayangkara Presisi (Indonesia) akan berjumpa wakil Korea, Hyundai Capital Skywalkers.

Nizar Julfikar melangkah seusai mengatasi perlawanan wakil Kazakhstan, Zhaiyk dengan skor 3-1 (25-19, 25-27, 25-19, 25-21).

Kemenangan tersebut membuat tim asuhan Reidel Toiran jumpa Hyundai Capital Skywalkers yang di laga yang sama mengalahkan tim Qatar, Al-Rayyan Sports Club dengan skor 3-1 (25-20, 25-20, 21-25, 25-21).

Adapun tim lainnya, yakni JTEKT Stings Aichi (Jepang) bakal beradu kekuatan menghadapi Foolad Sirjan Iranian (Iran).

Tim Jepang Stings Aichi perkasa atas wakil Thailand, Men Korat dengan skor 3-0 (25-20, 25-14, 25-18).

Kemenangan tersebut mengantarkan Torey Defalco cum suis meladeni tim Iran, yakni Foolad Sirjan Iranian yang pada laga sebelumnya menang atas Jakarta Garuda Jaya 3-0 (25-14, 25-12, 25-12).

Menarik ditunggu semifinal AVC Champions League 2026 yang rencananya bisa disaksikan di layar kaca Moji TV atau streaming di Vidio.com. (mcr16/jpnn)

Lihat di sini bagan semifinal AVC Champions League 2026 akan berlangsung Sabtu (16/5) mendatang di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak.

