BAGI dan AGN Dukung UMKM Lokal, Hadirkan Pasar Wiwitan SCBD 2026

jpnn.com, JAKARTA - Bank Artha Graha Internasional (BAGI) turut ambil bagian dalam kolaborasi Artha Graha Network (AGN) bersama The Local Market ID untuk menghadirkan pasar komunitas bulanan yang selalu dinantikan masyarakat.

Mengusung tema "Pasar Wiwitan SCBD" di kawasan strategis SCBD Park & Weekland, Jakarta Selatan, acara ini akan digelar selama dua hari berturut-turut, yakni Sabtu dan Minggu, 1–2 Agustus 2026.

Didukung penuh Bank Artha Graha Internasional, Creative Event Entertainment dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf), The Local Market edisi Pasar Wiwitan menghadirkan pasar terbuka berbasis komunitas yang menghimpun para perajin, seniman, petani lokal, hingga pengusaha kreatif lokal dari seluruh pelosok Indonesia.

Baca Juga: Askrindo Pacu Inovasi dan UMKM Usai Jadi Market Leader Asuransi Umum

The Local Market edisi Pasar Wiwitan menghadirkan pengalaman belanja yang komprehensif, terintegrasi, dan inklusif dengan menampilkan hampir 200 tenant pilihan. Para pengunjung dapat mengeksplorasi berbagai zona menarik, seperti Fresh Market, Craft & Artisanal, Vintage Collectibles, Food & Beverages, Pet Rescues, hingga Creative Economy Layer.

"The Local Market edisi Pasar Wiwitan bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan sebuah ekosistem tempat para pembuat, penanam, dan komunitas untuk saling terhubung. Melalui Pasar Wiwitan SCBD, kami ingin memperkuat kecintaan masyarakat terhadap produk lokal sekaligus memberikan ruang bagi UMKM kreatif untuk berkembang pesat," ujar perwakilan penyelenggara The Local Market ID.

“Sebagai bentuk apresiasi dan komitmen terhadap kemajuan ekonomi digital, Bank Artha Graha Internasional menghadirkan beragam penawaran hemat dan promo eksklusif selama event, antara lain: Promo Transaksi QRIS Agi, program cashback hingga 50% tanpa minimum transaksi, cashback Rp20.000 untuk transaksi minimum Rp150.000 dan cashback Rp100.000 untuk transaksi minimum Rp500.000," kata Associate Director Bank Artha Graha Internasional Tomy Jongelis.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Boyong 11 UMKM Binaan Tampil di Indonesia Fashion Week 2026

Program Pembukaan Rekening Baru (NTB - Tabungan Icon), dengan setoran awal minimum Rp500.000 akan mendapatkan voucher belanja Local Market senilai Rp 25.000.

Setoran Awal Minimum Rp1.000.000 akan mendapatkan Goodie Bag eksklusif Local Market & voucher belanja Local Market senilai Rp 25.000.