JPNN.com - Entertainment - Musik

Bagikan 10 Penghargaan, Indonesian Dangdut Awards 2025 Digelar Malam Ini

Kamis, 04 Desember 2025 – 16:16 WIB
Malam puncak Indonesian Dangdut Awards 2025 (IDA 2025) akan digelar di Studio 5 EMTEK City Jakarta pada Kamis (4/12). Foto: Dok. Indosiar

jpnn.com, JAKARTA - Malam puncak Indonesian Dangdut Awards 2025 (IDA 2025) akan digelar di Studio 5 EMTEK City Jakarta pada Kamis (4/12).

Mengusung semangat kejayaan dangdut lintas generasi, IDA 2025 disiapkan dengan lebih meriah, atraktif, dan penuh kejutan dengan deretan bintang kenamaan yang akan memeriahkan panggung.

Nama-nama besar seperti Rita Sugiarto, Camelia Malik, Dewi Perssik, Wika Salim, Lala Widy, Titi DJ, Thomas Djorghi, Faris Adam, serta bintang ternama jebolan ajang pencarian bakat Indosiar, yakni Lesti Kejora, Selfi Yamma, Melly Lee, Lady Rara, Aulia, Sridevi DA, Afan DA, Eby DA, Reza Zakarya, Ical  Majene, Indy Gunawan, hingga Faul   Gayo, bakal memberikan penampilan  terbaik.

Adapun 11 Academia D’Academy 7 juga bakal beraksi untuk pertama kalinya dalam ajang penghargaan bergengsi tersebut.

Kemeriahan panggung makin lengkap dengan hadirnya Pantura Angels yakni Jamila, Anna Zanet, Selvi Aprillia, Zivana, Kania, serta Wannabe, yang siap menghibur.

IDA 2025 juga menyajikan segmen spesial bersama Abang L dan bintang Mega Series Merangkai Kisah Indah, yakni Raden Rakha dan Basmalah Gralind, yang akan menjadi salah satu momen paling emosional di malam penghargaan.

Seluruh rangkaian malam penganugerahan IDA 2025 akan dipandu oleh jajaran host ternama, yaitu Raffi Ahmad, Ramzi, Rizky Billar, dan Jirayut serta Gilang Dirga dan Rina Nose yang akan menjaga suasana tetap hangat, segar, dan penuh kejutan.

Direktur SCM, Harsiwi Achmad, menyampaikan bahwa penyelenggaraan Indonesian Dangdut Awards 2025 ini merupakan komitmen Indosiar terus merawat sekaligus memajukan ekosistem musik dangdut di Indonesia.

TAGS   Indonesian Dangdut Awards 2025  Indonesian Dangdut Awards  IDA 2025  Indosiar 

