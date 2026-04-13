Bagikan Pengalaman Tak Menyenangkan dengan Penggemar, Anwar BAB: Tolong Buat Ibu-Ibu...

Senin, 13 April 2026 – 04:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Anwar BAB menceritakan pengalaman kurang menyenangkan yang diterimanya saat berinterakasi dengan sejumlah penggemar.

Pengalaman kurang mengenakan itu dibagikan oleh pemilik Anwar Sanya melalui sebuah unggahan di akun Threads pribadinya.

Dalam unggahannya tersebut, dia menyoroti perilaku para penggemarnya, khususnya ibu-ibu yang dianggap sudah melewati batas saat meminta foto bersama.

Anwar BAB, bahkan memohon agar para penggemar, khususnya ibu-ibu itu tak lagi melakukan kontak fisik yang menyakitkan saat meminta foto bersama.

"Tolong buat ibu-ibu kalau mau minta foto jangan nyentuh, jangan nyubit, jangan nampar, jangan grepe-grepe," ujar Anwar dalam unggahannya di Threads, dikutip Minggu (12/4).

Dia memahami bahwa tindakan itu mungkin didasari oleh rasa gemas dari penggemar.

Akan tetapi, dia mengaku perilaku yang diterima itu cukup menyakitkan dirinya secara fisik.

"Iya tahu gemas katanya, tetapi saya sakit banget bu ditampar katanya gemas," kata Anwar BAB.