Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Bahagia Seusai Melamar Cleantha Islan, Teuku Rassya Ungkap Rencana Pernikahan

Rabu, 14 Januari 2026 – 16:20 WIB
Bahagia Seusai Melamar Cleantha Islan, Teuku Rassya Ungkap Rencana Pernikahan - JPNN.COM
Pasangan Teuku Rassya dan Cleantha Islan. Foto: Instagram/teukurassya

jpnn.com, JAKARTA - Kebahagiaan sedang dirasakan oleh aktor Teuku Rassya yang beberapa waktu lalu melamar kekasihnya, Cleantha Islan.

Sepasang kekasih tersebut telah menjalin hubungan selama lima tahun.

Teuku Rassya mengaku sangat senang karena akhirnya menemukan tambatan hatinya.

Baca Juga:

"Pastinya bahagia banget. Setelah 26 tahun hidup akhirnya aku rasa aku sudah mendapatkan pasangan yang cocok," ujar Teuku Rassya di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (13/1).

Dia mengatakan prosesi lamaran tersebut pun berjalan dengan lancar.

Aktor 26 tahun tersebut pun merasa bahagia, karena di momen itu seluruh keluarganya dan sang kekasih hadir.

Baca Juga:

"Kemarin sudah sempat menjalani acara lamarannya, alhamdulillah didatengin oleh kedua belah keluarga, baik dari sisi aku maupun calon aku gitu kan."

"Dan kemarin juga ada ibu kandung, Papa, ibu sambung. Jadi ya hari yang berbahagia lah kemarin," ucap Teuku Rassya.

Kebahagiaan sedang dirasakan oleh aktor Teuku Rassya yang beberapa waktu lalu melamar kekasihnya, Cleantha Islan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Teuku Rassya  Cleantha Islan  Teuku Rassya melamar Cleantha Islan  Tamara Bleszynski 
BERITA TEUKU RASSYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp