Bahagianya Siswa SMA Averos Sorong Masuk dalam Sekolah Garuda Transformasi

Rabu, 08 Oktober 2025 – 14:48 WIB
Bahagianya Siswa SMA Averos Sorong Masuk dalam Sekolah Garuda Transformasi - JPNN.COM
i Julita Kambuaya dari Kelas 11 Biologi Informatika, SMA Averos, Sorong menceritakan kesannya terpilih sebagai siswa Sekolah Garuda, pada Rabu (8/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, SORONG - Sejumlah siswa/siswa SMA Averos, Sorong, Papua Barat Daya bahagia karena terpilih dalam program Sekolah Garuda Transformasi.

Raut wajah senang tampak di wajah mereka saat perkenalan Sekolah Garuda Transformasi pada Rabu (8/10).

Salah satu siswi, Julita Kambuaya dari Kelas 11 Biologi Informatika, SMA Averos, Sorong mengatakan bahwa dirinya bangga bisa terpilih dalam program ini.

“Program ini adalah program terbaik yang pernah saya terima untuk terus belajar dan berjuang untuk meraih mimpi saya,” ucap Juwita di SMA Averos, Sorong.

Dengan mengikuti program tersebut, Juwita berharap bisa mewujudkan cita-citanya untuk menjadi engineer atau ahli tambang.

Dia ingin agar ke depannya bisa bermanfaat bagi lingkungannya terutama di Papua yang memiliki potensi tambang sangat besar.

“Sekiranya Saya bisa menggunakan ilmu Saya dengan baik dan bijak agar berguna sebagai masa depan Indonesia dan untuk orang disekitar saya terutama di Papua,” kata dia.

Senada, Nataliel Ariel Mokai dari kelas Biologi menilai Sekolah Garuda bisa membantu dirinya bisa berkuliah di universitas berkelas dunia.

