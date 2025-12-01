Bahas Banjir Sumatra & Kiamat, Cak Imin Ajak Bahlil hingga Raja Juli Tobat Nasuhah

jpnn.com, BANDUNG - Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar mengaku telah berkirim surat tentang banjir yang melanda berbagai wilayah di Sumatra kepada sejumlah menteri.

Cak Imin -panggilan kondangnya- mengungkapkan hal itu saat berbicara dalam Workshop Kepala Sekolah untuk Program SMK Go Global di Bandung, Jawa Barat, pada Senin (1/12/2025).

“Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan (Raja Juli Antoni, red), ke Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia, red), ke Menteri Lingkungan Hidup (Hanif Faisol Nurofiq, red) untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy, dan langkah-langkah kita,” ucap Cak Imin.

Menurut ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, langkah tersebut sebagai upaya agar kesalahan kebijakan di masa lalu tidak terulang lagi.

“Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintahm bahasa NU-nya tobat nasuhah,” imbuhnya.

Lebih lanjut Cak Imin menegaskan tobat nasuhah adalah kunci evaluasi dari semua kebijakan, termasuk berpikir, melangkah, dan memutuskan.

“Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri. Semoga yang sedang mengalami musibah segera mendapatkan bantuan, keluarga, dan kesabaran,” kata dia.

Mantan wakil ketua DPR itu juga meminta para hadirin bersyukur karena masih bisa bertemu dalam keadaan sehat. Selain itu, Cak Imin juga mengajak seluruh peserta workshop mendoakan warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tertimpa musibah.