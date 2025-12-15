Bahas Bencana di Istana, Prabowo: Waspadai Masyarakat Bermotivasi Politik

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya segelintir pihak yang memanfaatkan situasi bencana untuk kepentingan politik, bahkan menyebarkan informasi tidak benar.

Dia pun meminta seluruh pihak tetap waspada di tengah penanganan bencana alam yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Hal itu dia katakan dalam Sidang Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (15/12).

“Saya minta kita waspada ke depan, karena justru di saat seperti ini ada kecenderungan segelintir masyarakat, terutama yang punya motivasi politik,” ucap Prabowo.

Prabowo juga menyinggung kemungkinan adanya kekuatan luar yang tidak menginginkan Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dalam menghadapi krisis.

“Saya terus terang saja melihat ada pihak-pihak, kekuatan-kekuatan luar, yang dari dulu tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia mantap,” kata dia.

Eks Menteri Pertahanan itu menuturkan di tengah musibah justru muncul narasi kebohongan yang menyebut pemerintah tidak hadir di lokasi bencana. Padahal, kata dia, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.

“Dikatakan pemerintah tidak hadir. Padahal puluhan ribu personel sudah dikerahkan sejak saat-saat pertama. Itu bisa kita lihat buktinya,” tuturnya.