Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Lifestyle - Keluarga

Bahas Gaya Hidup 'Sat-Set', Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba Jadi Solusi Praktis ala SIVIA, Agatha Pricilla & Ify Alyssa

Selasa, 28 Juli 2026 – 08:45 WIB
Bahas Gaya Hidup 'Sat-Set', Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba Jadi Solusi Praktis ala SIVIA, Agatha Pricilla & Ify Alyssa - JPNN.COM
Bahas Gaya Hidup 'Sat-Set' ala SIVIA, Agatha Pricilla & Ify Alyssa. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kehidupan masyarakat yang makin dinamis turut mengubah cara setiap orang menjalani aktivitas sehari-hari. 

Kecepatan, kepraktisan, dan efisiensi kini bukan sekadar nilai tambah, melainkan menjadi kebutuhan utama. 

Tak heran, istilah "hidup serba sat-set" semakin lekat sebagai gambaran gaya hidup masyarakat modern, mulai dari menjalankan rutinitas hingga cara berbelanja dalam memenuhi kebutuhan. 

Baca Juga:

Menjawab gaya hidup tersebut, Shopee meluncurkan Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan harian lebih cepat dan praktis. Tak hanya soal kecepatan, layanan ini sekaligus memberikan keuntungan tambahan melalui promo Diskon 50% serta jaminan Gratis Voucher Kalau Telat.

Director of Business Partnership Shopee Indonesia Daniel Minardi mengungkapkan saat ini, gaya hidup sat-set bukan hanya soal bergerak lebih cepat di tengah kesibukan, tetapi juga memilih cara yang membuat setiap aktivitas terasa lebih praktis dan efisien, termasuk saat berbelanja. 

Kehadiran Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba diharapkan dapat menjadi solusi yang membantu menghemat waktu tanpa mengurangi kenyamanan. 

Baca Juga:

Melalui kolaborasi dengan mitra-mitra terpercaya, pengguna dapat menemukan produk kebutuhan belanja harian secara lebih lengkap. 

“Mulai dari makanan segar seperti telur, buah, sayur, dan susu; makanan beku seperti ayam, daging segar/olahan, dan es krim; obat-obatan yang masuk dalam golongan bebas tanpa resep dokter, hingga perlengkapan lainnya,” kata Daniel.

Tak heran, istilah 'hidup serba sat-set' semakin lekat sebagai gambaran gaya hidup masyarakat modern, mulai dari menjalankan rutinitas hingga cara berbelanja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gaya Hidup  Belanja Instant  Agatha Pricilla  Ify Alyssa  kebutuhan harian 
BERITA GAYA HIDUP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp