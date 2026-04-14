Bahas Penjaringan Calon Ketum, Ikatan Notaris Indonesia Akan Gelar Pra-Kongres

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) akan menggelar agenda strategis berupa Pra-Kongres pada 15–16 April 2026 di Batam sebagai bagian dari persiapan menuju Kongres yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun 2026.

Agenda tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas, yang dinilai sebagai tahapan penting menjelang pelaksanaan kongres organisasi.

Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Strategis Perkumpulan PP INI Mugaera Djohar, S.H., M.Kn menyampaikan rapat pleno kali ini memiliki posisi yang sangat strategis karena memuat agenda khusus penjaringan suara dari seluruh pengurus wilayah di Indonesia.

“Karena ini menjelang kongres di tahun 2026, maka disamakan dengan Pra-Kongres. Ada satu agenda yang istimewa, yaitu penjaringan suara dari hasil rapat gabungan yang dilaksanakan oleh pengurus wilayah dari 34 provinsi,” ujar Mugaera di Jakarta, Senin (13/4).

Menurutnya, hasil penjaringan tersebut nantinya akan ditetapkan dalam agenda Pra-Kongres sebagai bakal calon Ketua Umum Pengurus Pusat serta bakal calon Dewan Kehormatan Pusat.

Ia menjelaskan sebelumnya INI telah melaksanakan Kongres Luar Biasa pada 2025 di Jakarta, yang berlangsung di Hotel Bidakara.

Kongres tersebut menghasilkan pembaruan penting berupa Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), serta Kode Etik Notaris.

Pembaruan aturan tersebut dinilai sangat penting agar organisasi memiliki landasan yang lebih relevan dan sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini.