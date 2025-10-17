Bahas Perkembangan Industri Crypto & Kolaborasi, PINTU Sambut Delegasi INACHAMHK

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) menerima kunjungan dari delegasi Indonesia Chamber of Commerce in Hong Kong (INACHAMHK) di kantor PINTU pada 14 Oktober 2025.

Dalam kunjungan ini hadir dari perwakilan INACHAMHK di antaranya, Vice President of INACHAMHK Brian Chan, Director, Members Benefits and Recruitment INACHAMHK Zaujah Catherine Ng, Director, Information and Communication Technology INACHAMHK Sunarsih Krisfilia, Director, Outbound Advisory & Liaison Office INACHAMHK Hayden Lui, dan lebih dari 40 tamu undangan lainnya.

“Suatu kehormatan bagi kami dapat menerima kunjungan delegasi dari Hong Kong ke Indonesia. Hong Kong merupakan salah satu mitra kunci bagi Indonesia hampir di segala bidang baik itu financial technology (Fintech) dan industri lainnya," ujar SVP Strategy & Business PINTU Andy Putra.

"Pertemuan kali ini menjadi sesi awal yang baik bagi kami di PINTU untuk bersama-sama berbagi pengetahuan, berjejaring, dan membuka peluang kolaborasi yang menarik untuk bisa dikembangkan lebih lanjut,” imbuhnya.

Brian Chan, VP of INACHAMHK mengapresiasi PINTU telah menerima kunjungan tersebut.

“Kunjungan kami ke PINTU merupakan bagian dari upaya kami yang lebih luas untuk lebih memahami ekosistem aset digital dan fintech Indonesia yang berkembang pesat. Kami ingin belajar langsung dari para pemimpin industri seperti PINTU tentang perkembangan lanskap regulasi, adopsi pasar, dan tren inovasi yang membentuk industri crypto dan blockchain di Indonesia," kata Brian.

"Kami yakin kunjungan ini menjadi momentum yang baik untuk bertukar ide, pengalaman, dan wawasan tentang industri crypto bagi kedua negara," saut Andy Putra.