Bahas Persiapan SEA Games 2025, Menpora Erick Thohir Sampaikan 2 Poin Penting

jpnn.com, JAKARTA - Menpora Erick Thohir menggelar rapat koordinasi dengan NOC Indonesia untuk persiapan awal SEA Games 2025.

Pada ajang akbar olahraga ASEAN tersebut, kontingen Indonesia kemungkinan bakal menyusut lantaran tuan rumah mengurangi sebanyak 41 nomor pertandingan.

Erick Thohir berharap tim review masing-masing cabor kemudian bisa meninjau ulang potensi medali emas di nomor lainnya.

“Dari 87 emas, kira-kira bisa minus 41. Nanti bisa ranking 5-6. Nanti kami akan duduk bersama dengan tim reviewnya masing-masing untuk berbicara dengan cabor mengenai potensi emas tambahan,’ ungkap Erick Thohir.

Selain membahas potensi medali yang hilang, Menpora Erick Thohir juga menghitung dengan matang anggaran yang akan digunakan.

Menurutnya, dari kebutuhan ideal yang biasanya mencapai Rp 45-65 miliar, saat ini baru tersedia Rp10 miliar.

Oleh sebab itu, mantan Presiden Inter Milan tersebut akan membuka pembicaraan dengan Menteri Keuangan untuk bisa mencari solusi memberangkatkan atlet yang berlaga.

“Kalau sebelumnya Indonesia mengirim sekitar 900 atlet, dengan kondisi anggaran yang baru ada Rp 10 miliar, hanya 120 atlet yang bisa diberangkatkan. Tentu ini tidak ideal," jelas Erick Thohir.