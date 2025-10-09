Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bahas Program Strategis Pemerintah, Sejumlah Menteri Rapat dengan Pimpinan DPR

Kamis, 09 Oktober 2025 – 18:48 WIB
Bahas Program Strategis Pemerintah, Sejumlah Menteri Rapat dengan Pimpinan DPR - JPNN.COM
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (dua kanan) menghadiri rapat dengan sejumlah pejabat negara, mulai dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis (9/10/2025). ANTARA/Instagram/@sekretariat.kabinet

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah menteri kabinet Merah Putih bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menggelar rapat menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rapat tersebut membahas sejumlah program strategis pemerintah hingga perkembangan terkini sektor keuangan nasional.

Informasi itu dibagikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya lewat akun media sosial @sekretariat.kabinet, Kamis (9/10/2025).

Baca Juga:

Menteri Prabowo yang hadir dalam rapat tersebut di antaranya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dua Wakil Menteri Keuangan yakni Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara.

Hadir juga pimpinan lembaga keuangan seperti Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

“Kamis pagi, menghadiri rapat bersama Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan 2 Wamenkeunya, serta pimpinan OJK dan PPATK,” tulis Teddy.

Baca Juga:

Teddy menambahkan, rapat tersebut juga membahas berbagai program strategis pemerintah dan perkembangan ekonomi khususnya ekosistem keuangan dan perbankan di Tanah Air.

“Menjelang satu tahun pemerintahan, dalam rapat ini, dibahas berbagai program strategis pemerintah dan perkembangan terkini, terutama mengenai ekosistem keuangan dan perbankan di Tanah Air,” tulisnya.(ray/jpnn)

Sejumlah menteri kabinet Merah Putih bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menggelar rapat menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   satu tahun Prabowo-Gibran  satu tahun pemerintahan Prabowo  Sufmi Dasco Ahmad  Kabinet Merah Putih  Prabowo Subianto 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp