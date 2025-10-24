Bahas Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi, Pakar Ingatkan Pentingnya Pembuktian di Pengadilan

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum Ivan Ferdiansyah Agustinus berharap kekisruhan soal tuduhan ijazah Jokowi segera berakhir karena tidak membawa manfaat bagi masyarakat.

Terlebih Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Bareskrim Polri sudah menyatakan ijazah S1 Jokowi asli dan otentik.

“Penerapan hukum itu mengenai kemanfaatannya itu sangat penting. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa kekisruhan yang ditimbulkan akibat dugaan ijazah palsu Jokowi ini sangat tidak bermanfaat, energi yang kita keluarkan itu terlalu banyak, dibahas terus di mana-mana, malahan menurut saya isu ini terlalu dipaksakan,” tambah Ivan saat menjadi pembicara diskusi bertajuk "Perspektif Hukum Atas Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi" yang digelar Gelombang Nusantara di Jakarta, Kamis (23/10).

Penyandang gelar Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya itu menilai, perbedaan pada ijazah S1 UGM milik Jokowi dengan ijazah lain sebagai pembanding masih wajar, sebab ijazah Jokowi dikeluarkan 40 tahun silam.

Dia pun mewanti-wanti, Roy Suryo cs dapat dikenakan pidana karena tuduhan mereka soal ijazah palsu Jokowi sangat lemah.

“Sebenarnya itu lemah, kalau saya perhatikan, dapat berdampak pidana. Dan saya gak aneh kalau nanti ke depan mereka tersandung pidana, karena itu lemah sekali dalilnya, dan terlalu dipaksakan,” sambungnya.

Pandangan lain juga datang dari praktisi dan akademisi hukum, Petrus. Menurutnya, manuver Roy Suryo cs yang belakangan ini makin liar, merupakan ekspresi rasa takut seiring munculnya bukti-bukti baru yang memperkuat keaslian ijazah S1 UGM milik Jokowi.

“Manuver-manuver Roy Suryo cs merupakan ketakutan mereka dan bertujuan membuat kegaduhan. Saya berkeyakinan, mungkin akhir bulan depan, atau akhir tahun, mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka, karena ada bukti baru bahwa Pak Jokowi adalah alumni terbaik UGM,” paparnya.