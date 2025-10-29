Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Bahasa Indonesia Didorong Jadi Perekat Kebangsaan dan Identitas Nasional

Rabu, 29 Oktober 2025 – 12:47 WIB
Bahasa Indonesia Didorong Jadi Perekat Kebangsaan dan Identitas Nasional - JPNN.COM
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam Seminar Kebahasaan Antarbangsa MABBIM yang digelar bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Selasa (28/10). Foto dok. Antara

jpnn.com - Bulan Oktober menjadi momen istimewa bagi dunia pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Setiap tahun, masyarakat memperingati Bulan Bahasa dan Sastra (BBS) sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, terutama ikrar untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Tahun ini, Bulan Bahasa dan Sastra 2025 mengusung tema besar “Bahasa Indonesia Berdaulat, Indonesia Maju". Tema ini menegaskan pentingnya bahasa Indonesia berdiri tegak sebagai simbol kedaulatan bangsa di tengah era global.

“Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga perekat kebangsaan dan identitas nasional. Kedaulatan bahasa menjadi pondasi penting menuju kedaulatan bangsa,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam Seminar Kebahasaan Antarbangsa MABBIM yang digelar bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Selasa (28/10).

Baca Juga:

Semangat perayaan BBS 2025 sejalan dengan tema besar 80 tahun kemerdekaan Indonesia: “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, serta visi jangka panjang “Indonesia Emas 2045”.

Melalui gerakan literasi, kegiatan kebahasaan, dan penghargaan kesastraan, pemerintah berharap lahir Generasi Emas 2045, generasi cerdas, santun, berkarakter, dan kreatif dalam berkarya menggunakan bahasa Indonesia.

“Menjaga bahasa Indonesia berarti menjaga martabat bangsa. Namun, kami juga mendorong masyarakat tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing sebagai bentuk keterbukaan terhadap dunia,” ungkapnya. 

Baca Juga:

Pada kesempatan sama Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Hafidz Muksin mengatakan, selama Oktober 2025, Badan Bahasa menggelar berbagai kegiatan nasional di 30 provinsi. Agenda ini melibatkan pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, komunitas literasi, dan masyarakat umum.

Beberapa kegiatan unggulan antara lain, Penghargaan Adibahasa bagi pemerintah provinsi yang berprestasi dalam pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Penghargaan Sastra Kemendikdasmen untuk sastrawan yang konsisten berkarya dan berkontribusi besar terhadap perkembangan sastra Indonesia.

Bahasa Indonesia didorong menjadi perekat kebangsaan dan identitas nasional di tengah era global

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bahasa Indonesia  Kebangsaan  identitas nasional  Bulan Bahasa dan Sastra 
BERITA BAHASA INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp