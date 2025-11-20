Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Bahlil Akui Polri & Jaksa Aktif Bantu Perkuat Kinerja ESDM

Kamis, 20 November 2025 – 19:00 WIB
Bahlil Akui Polri & Jaksa Aktif Bantu Perkuat Kinerja ESDM
Menteri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa keberadaan aparat penegak hukum, baik polisi maupun jaksa, di lingkungan kementeriannya selama ini justru memperkuat sistem pengawasan dan penegakan aturan.

Hal itu disampaikan Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).

Bahlil mengatakan bahwa saat ini terdapat sejumlah personel Polri yang bertugas di Kementerian ESDM, termasuk Inspektur Jenderal yang berpangkat Komisaris Jenderal.

Ia menegaskan bahwa posisi tersebut berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Di ESDM ada beberapa anggota dari Polri, termasuk Inspektur Jenderal kita. Itu pangkatnya Bintang 3 atau apa namanya, komjen ya,” ujarnya.

Bahlil menegaskan, keberadaan aparat aktif di kementeriannya bukan sekadar formalitas, melainkan terbukti mempercepat dan memperkuat kerja-kerja pengawasan sektor ESDM.

“Sangat, sangat (membantu). Polisi aktif, kemudian jaksa aktif. Jaksa juga kan ada di kantor kami. Dirjen Gakkum kan dari jaksa. Dan saya pikir ini sebuah kolaborasi yang baik dan sangat membantu,” tegasnya. (dil/jpnn)



Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

TAGS   polisi di kementerian  Polri  rangkap jabatan  Bahlil  Kementerian ESDM 
