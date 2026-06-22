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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bahlil Bilang Pasokan Batu Bara Aman, tetapi Pemadaman Listrik Bergilir Sampai Kapan?

Senin, 22 Juni 2026 – 10:14 WIB
Bahlil Bilang Pasokan Batu Bara Aman, tetapi Pemadaman Listrik Bergilir Sampai Kapan? - JPNN.COM
Hari ini sejumlah lokasi di Solo mendapat giliran pemadaman listrik. Ilustrasi Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Palau Jawa masih berlanjut hingga hari ini.

Setidaknya, pada Senin 22 Juni 2026 hari ini, giliran sejumlah lokasi di wilayah Solo, Jawa Tengah, akan mengalami pemadaman listrik, dengan durasi sekitar 2 jam.

Informasi resmi dari PLN mengenai pemadaman listrik bergilir di Solo hari ini sudah menyebar di grup-grup WhatsApp (WA) warga.

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Pemadaman listrik sampai kapan? Padahal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pasokan batu bara ke PT PLN (Persero) aman.

Bahlil mengatakan, pemadaman listrik terjadi lebih berkaitan dengan aspek teknis operasional serta distribusi yang menjadi tanggung jawab PLN.

"Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman," kata Menteri Bahlil dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Minggu (21/6).

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Menurut Bahlil, persoalan pemadaman listrik bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.

Ia menegaskan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah mengantisipasi kebutuhan bahan bakar pembangkit PLN melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional.

Bahlil sudah memastikan pasokan batu bara aman, tetapi pemadaman listrik bergilir sampai kapan? Hari ini giliran Solo.

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TAGS   pemadaman listrik  pemadaman listrik bergilir  PLN  Bahlil Lahadalia  batu bara 
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