JPNN.com - Nasional - Istana

Bahlil dan Pimpinan Golkar Temui Prabowo di Istana, Akan Beri Masukan

Rabu, 27 Agustus 2025 – 14:52 WIB
Bahlil dan Pimpinan Golkar Temui Prabowo di Istana, Akan Beri Masukan
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia beserta sejumlah pimpinan Golkar saat mendatangani Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (27/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia beserta sejumlah pimpinan Golkar mendatangani Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (27/8).

Seluruh pimpinan partai beringin itu datang dengan mengenakan jas berwarna kuning.

Bahlil menuturkan, bahwa kedatangan dirinya bersama sejumlah pimpinan DPP Partai Golkar adalah untuk bersilaturahmi.

“Hari ini kami dari pengurus DPP Partai Golkar melakukan silaturahmi dengan Bapak Presiden ya,” ucap Bahlil di Istana.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu tak membocorkan apa saja yang akan dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto.

Walau begitu, Bahlil memastikan partainya bakal memberikan masukan yang baik untuk kemajuan negara yang dipimpin Prabowo.

“Ya pastikan sebagai partai koalisi yang dari awal ikut bersama-sama berjuang pasti mendukung, pasti memberikan masukan-masukan yang baik untuk negara,” jelasnya.

Selain Partai Golkar, Bahlil tidak memastikan apakah pimpinan partai lain yang tergabung dalam koalisi akan turut menemui Prabowo. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

