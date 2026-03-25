Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bahlil Dinilai Berhasil Menepis Kekhawatiran Publik Soal Kelangkaan BBM

Rabu, 25 Maret 2026 – 21:28 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dinilai berhasil menepis ketakutan publik soal ketersediaan operasional BBM. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dinilai berhasil menepis ketakutan publik soal ketersediaan operasional bahan bakar minyak (BBM) yang bisa bertahan selama 20 hari.

Peneliti dari Lab Rekayasa Termal dan Sistem Energi (RTSE) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar Krishna Putra mengapresiasi kinerja pemerintah yang tetap menjaga pasokan BBM saat hari raya. 

Dia menilai kondisi tersebut tidak lepas dari pengalaman Menteri Bahlil dalam mengelola kebutuhan energi saat periode mudik Lebaran yang terjadi setiap tahun.

“Ya memang karena sudah event tahunan. Artinya secara pasokan mungkin pemerintah sudah punya jam terbang untuk menjamin ketersedian dan harga dari BBM,” ujar Ary dikutip JPNN.com, Rabu (25/3).

Menurut dia, pola konsumsi BBM saat Lebaran sudah cukup terprediksi karena berlangsung dalam waktu terbatas.

Hal itu membuat pemerintah lebih mudah mengantisipasi lonjakan permintaan.

“Kalau Lebaran kan memang penambahan karena mudik ya, itu juga dalam kategori mungkin semingguan, artinya dari berangkat sampai pulang,” kata dia.

Selain itu, dia menilai perilaku masyarakat yang lebih bijak dalam menggunakan BBM juga turut berkontribusi terhadap stabilitas pasokan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BBM  Bahlil  biodiesel  ketahanan energi  energi 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp