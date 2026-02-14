Bahlil kepada Emil Dardak: Pak Wagub, Gimana, Apa Sudah Mulai Goyang?

jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melontarkan gurauan kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.

Bahlil menggoda Emil untuk bergabung ke partai berlambang beringin.

“Pak Wagub, gimana, apa sudah mulai goyang? Saya lihat Pak Wagub mulai goyang. Kalau hatinya sudah mulai nyaman, ya tidak apa-apa juga,” ujar Bahlil disambut tawa ribuan kader yang hadir dalam menghadiri pelantikan pengurus DPD Golkar se-Jawa Timur di Surabaya, Minggu.

Wagub Emil yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur hadir mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Gurauan serupa bukan kali pertama dilontarkan Bahlil kepada Emil.

Dalam sambutannya pada pelantikan pengurus DPD Golkar se-Jawa Timur di Jatim Expo Surabaya itu, Bahlil menyinggung hubungan baik Golkar dengan sejumlah partai, seperti Partai NasDem, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Demokrat.

“Kalau ada kader yang ke partai lain, itu bukan pindah, hanya hijrah sementara. Kalau rindu pulang, silakan kembali. Kita satu rumah, beda kamar,” kata Bahlil.

Bahlil menambahkan Partai Golkar terus memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota. Ia menyebut soliditas struktural menjadi kunci dalam menghadapi agenda politik ke depan.