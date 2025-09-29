Bahlil Lahadalia Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia. Bahlil dinilai peduli kepada organisasi masjid di seluruh Indonesia.

Kabar penunjukkan Ketua Umum Partai Golkar tersebut disampaikan Presiden Pemuda Masjid Dunia Said Aldi Al Idrus.

Said mengatakan keputusan penunjukan Bahlil tersebut melalui rapat formatur yang dilaksanakan di Singapura, Minggu, waktu setempat.

“Bahlil juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Wilayah Pemuda Masjid Papua. Dengan peran beliau yang memang hatinya terikat dengan masjid, maka dari itu dengan satu suara para formatur sepakat mendaulat Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Bahlil, kata Said, juga dinilai peduli kepada organisasi pemuda masjid di seluruh Indonesia, serta telah memberikan bantuan aktif untuk Palestina, Rohingya, hingga Thailand Selatan melalui Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dan Dunia Melayu Dunia Islam Indonesia.

Selain Bahlil, lanjut Said, mantan Presiden Singapura Halimah Yacob, Yang Dipertua Negeri Malaka Mohd Ali Rustam, hingga Menteri Senior Kamboja Othsman Hassan didapuk menjadi Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia.

Sementara itu, Said mengatakan dalam pertemuan tersebut turut dibahas sejumlah kerja sama dengan negara anggota, yakni pada sektor pendidikan, investasi, kesehatan, dan pariwisata.

Salah satunya, kata dia, pelatihan guru mengaji di Kamboja dan Thailand Selatan.