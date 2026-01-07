Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bahlil Lahadalia Tegaskan Tidak Ada Kenaikan Tarif Listrik Awal Tahun

Rabu, 07 Januari 2026 – 20:08 WIB
Menteri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan tarif listrik tidak mengalami penyesuaian pada awal 2026. 

Pemerintah menegaskan harga listrik pada Januari 2026 tetap stabil, baik untuk pelanggan subsidi maupun 13 golongan pelanggan non-subsidi PT PLN (Persero).

Bahlil menyatakan, hingga kini pemerintah belum membahas kebijakan perubahan skema ataupun penyesuaian tarif listrik. Untuk itu, tarif tenaga listrik pada triwulan pertama 2026 dipastikan tetap sama seperti periode sebelumnya.

“Sampai sekarang belum ada pembahasan dan belum ada perubahan pola, termasuk harga listrik tidak kami naikkan,” ujar Bahlil seusai mengikuti retret Kabinet Merah Putih di Padepokan Garuda Yaksa, Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada para menteri agar fokus menjalankan program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Ia menyebut, pemerintah diminta mengarahkan kebijakan 2026 pada penguatan ekonomi rakyat dan pelayanan publik.

“Program-program kerakyatan dan KPI menyangkut kedaulatan energi, pangan, makanan bergizi sekolah rakyat, berbagai macam program yang menjadi fokus, dan program ini diorientasikan peningkatan ekonomi dan tujuan bagaimana kita melayani rakyat dengan baik,” kata Bahlil.

Selain penekanan pada program prioritas, Presiden Prabowo juga mengingatkan pentingnya soliditas dan kesatuan komando dalam pemerintahan. Bahlil menegaskan seluruh menteri wajib menjalankan arahan presiden sebagai bentuk tanggung jawab kabinet.

