Bahlil Laporkan ke Prabowo Pasokan BBM hingga Elpiji dalam Keadaan Aman

Selasa, 12 Mei 2026 – 18:42 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/5). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kondisi pasokan energi nasional dalam keadaan aman.

Hal itu dia laporkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/5).

Bahlil menjelaskan bahwa dirinya melaporkan kesiapan pasokan bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga minyak mentah nasional kepada Prabowo.

Menurut dia, seluruh cadangan energi tersebut berada di atas standar minimum nasional.

“Tadi saya melaporkan kepada Pak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini. Maupun LPG, maupun crude, semua di atas standar minimum nasional. Jadi insyaallah gak ada masalah,” ujar Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa perkembangan penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya yang berada di kawasan hutan dan sejumlah wilayah yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemegang izin.

Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan bahwa Prabowo sebelumnya telah menginstruksikan evaluasi izin-izin tambang yang telah lengkap secara administrasi namun tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

“Pak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu, kalau tidak salah untuk dilakukan evaluasi. Dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu,” kata dia. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

