Bahlil Meminta Jangan Ada yang Menimbun BBM

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengimbau warga untuk tidak menimbun bahan bakar minyak (BBM).

Terlebih, Bahlil meminta kepada masyarakat untuk memakai BBM dengan bijak, karena saat ini harga minyak dunia sedang melambung tinggi akibat konflik di Timur Tengah.

“Saya ingin menyampaikan tolong memakai energi dengan bijak. Tolong, SPBU ini bukan untuk industri. Tolong dipakai dengan bijaksana,” ujar Bahlil Bahlil ketika melakukan sidak di Jawa Tengah, Kamis (27/3).

Bahlil juga menyoroti fenomena truk-truk yang mengantre di SPBU untuk membeli BBM, lalu dijual kembali.

Kejadian-kejadian seperti itu, kata Bahlil, yang akan ia tinjau terus di lapangan.

Peninjauan itu untuk menjaga stabilitas stok BBM di berbagai SPBU di tengah krisis energi yang melanda dunia akibat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Bahlil menyampaikan pemerintah tidak bisa menjaga stabilitas stok minyak apabila tidak didukung dengan masyarakat.

Pemerintah bisa mendatangkan pasokan minyak seperti apa yang telah dilakukan selama waktu beberapa bulan terakhir dalam kondisi krisis.