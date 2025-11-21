Bahlil Merasa Sangat Terbantu Anggota Polri Aktif di Kementerian ESDM

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa anggota Polri aktif yang menjabat di Kementerian ESDM sejauh ini bisa membantu kinerja kementerian tersebut.

Selain anggota Polri aktif, jaksa yang menjabat di Kementerian ESDM juga dapat membantu kinerjanya.

"(Keberadaan Polri) Sangat, sangat (membantu Kementerian ESDM), Polisi aktif, kemudian jaksa aktif. Jaksa juga kan ada di kantor kami. Dirjen Gakkum (Penegakan Hukum Kementerian ESDM) kan dari jaksa,” ucap Bahlil di Istana Negara, pada Kamis (20/11).

“Saya pikir ini sebuah kolaborasi yang baik dan sangat membantu," lanjutnya.

Anggota Polri aktif yang kini menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM adalah Komjenpol Yudhiawan.

Menurut Bahlil, pihaknya terus memantau perkembangan kajian dari pemerintah pusat atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menjabat di kementerian.

"Setelah ada keputusan MK, nanti kita lihat perkembangan apa yang menjadi kajian dari Menpan RB, kemudian dari Mendagri, kemudian dari Menteri Hukum," jelasnya.

Kementerian ESDM, kata dia, bakal manut dan mengikuti hasil kajian pemerintah atas keputusan MK.