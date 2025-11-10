Close Banner Apps JPNN.com
Bahlil Meresmikan Lapangan Padel, Singgung Pendekatan di Luar Kelaziman

Senin, 10 November 2025 – 08:58 WIB
Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia meresmikan Yellow Racquet Club di kantor partainya, Jakarta, Minggu (9/11). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia meresmikan sarana olahraga berupa lapangan padel dan pickleball bernama Yellow Racquet Club di kantor partainya, Jakarta, Minggu (9/11).

Bahlil menyebutkan Golkar tak bisa mengandalkan pola konsolidasi konvensional lewat rapat atau pidato politik menjangkau segmen pemuda.

Menurutnya, perubahan demografi nasional menuntut partai lebih kreatif menjangkau segmen muda.

"Sekarang, kan, usia 17–50 tahun itu pada 2029 nanti mencapai 73 persen. Maka pendekatan yang kami harus lakukan adalah pendekatan di luar kelaziman,” ujarnya dalam keterangan pers seperti dikutip Senin (10/11).

Bahlil menyambut positif pembangunan Yellow Racquet Club, karena sarana olahraga itu bisa menjadi bentuk improvisasi dan kecerdasan strategi politik.

Utamanya, kata Menteri ESDM itu, dalam menghadirkan ruang interaksi antara anak muda dan partai politik. 

“Menurut saya, lapangan ini adalah bagian dari ide cerdas dalam mendekatkan anak-anak muda dengan Partai Golkar. Ini bukan hanya fasilitas olahraga, tetapi simbol keterbukaan dan pembaruan,” lanjutnya.

Bahlil mendorong agar fasilitas olahraga Yellow Racquet Club bisa diakses publik dengan semangat inklusif.

