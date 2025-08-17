Bahlil Minta Keluarga Besar Golkar Berada di Garis Terdepan Kawal Program Prabowo

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum Golkar (Waketum) Golkar Idrus Marham mengatakan partainya mendukung penuh seluruh kebijakan pembangunan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang penyampaian Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Menurut Idrus, hal tersebut sebagaimana arahan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadia.

“Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia meminta kepada seluruh keluarga besar Golkar berada di garis terdepan mengawal setiap program pemerintah, karena program-program ini langsung menyentuh kebutuhan rakyat,” kata Idrus dalam keterangannya dikutip Minggu (17/8).

Idrus mengatakan bahwa dukungan Golkar kepada Prabowo wajar mengingat program pemerintahan mengedepankan sistem ekonomi berlandaskan Pancasila.

“Kalau ekonomi tumbuh tanpa fondasi ideologi Pancasila, bangsa ini akan kehilangan arah. Karena itu, Pancasila harus menjadi perekat dan pedoman dalam bernegara,” ungkapnya.

Idrus menambahkan program pemerintah selaras doktrin karya kekaryaan, sehingga didukung penuh oleh partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Doktrin Golkar itu membangun karya nyata, dan itu sejalan dengan visi presiden. Kami pastikan pembangunan ekonomi dan penguatan ideologi berjalan beriringan,” katanya.

Mantan menteri sosial itu menilai sinyal stabilitas yang ditekankan Presiden Prabowo saat menyampaikan Nota Keuangan sangat penting bagi dunia usaha. Dia menyatakan bahwa APBN yang tangguh dan responsif bukan hanya melindungi rakyat, tetapi juga memberi kepastian bagi pelaku usaha. "Ini harus terus didukung,” tegasnya.

Hanya saja, Idrus mengingatkan terkait arahan Bahlil soal pentingnya negaea menyiapkan generasi muda Indonesia unggul yang kokoh dalam ideologi. "Hanya dengan kombinasi ini Indonesia bisa maju, adil, dan tetap bersatu,” ujar dia.