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JPNN.com - Politik - Parpol

Bahlil: Musda Golkar Sulsel Melahirkan 3 Keputusan Besar

Minggu, 19 Juli 2026 – 20:28 WIB
Bahlil: Musda Golkar Sulsel Melahirkan 3 Keputusan Besar - JPNN.COM
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendorong perolehan suara di wilayah Sulawesi Selatan ditingkatkan. Ilustrasi/Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendorong perolehan suara di wilayah Sulawesi Selatan ditingkatkan.

Dia juga meminta Sulsel tetap menjadi lumbung suara Partai Golkar untuk wilayah Indonesia Timur. 

Hal itu diungkapkan Bahlil di hadapan ribuan kader Golkar saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD I Partai Golkar Sulsel di Makassar, Sabtu (18/7).

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"Musda akan melahirkan tiga keputusan besar, yaitu evaluasi kepengurusan, menyusun program kerja dan rekomendasi, serta memilih ketua DPD Partai Golkar," kata Bahlil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menilai konsolidasi menjadi kunci untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar di Sulawesi Selatan. 

Menurutnya, provinsi tersebut selama ini menjadi lumbung suara utama Golkar di Kawasan Timur Indonesia, meski dominasinya menurun pada Pemilu 2024.

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Bahlil meminta kepengurusan baru segera menuntaskan musyawarah cabang (muscab) di seluruh DPD II kabupaten dan kota, kemudian melanjutkan konsolidasi hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa.

"Saya meminta nanti setelah musda selesai, dilaksanakan muscab kabupaten kota. Selanjutnya di tingkat kecamatan dan desa," paparnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendorong perolehan suara di wilayah Sulawesi Selatan ditingkatkan.

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TAGS   Partai Golkar  Bahlil  Partai  golkar sulsel 
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