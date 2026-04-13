Bahlil: Partai Golkar Milik Seluruh Rakyat Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengingatkan pentingnya soliditas internal.

Hal itu diungkapkan Bahlil saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Provinsi Maluku Utara (Malut) yang berlangsung di Bella Hotel, Ternate, Minggu 12 April 2026.

Menurutnya, dinamika politik dalam Musda adalah hal yang wajar, namun harus tetap dijaga dalam koridor persatuan.

Namun, perbedaan pilihan dalam proses pemilihan kepemimpinan tidak boleh berujung pada perpecahan.

“Jangan sampai hanya karena perbedaan dukungan, lalu ada kader yang disingkirkan. Ini satu keluarga besar Golkar,” ucap Bahlil.

Pria kelahiran Banda, Maluku Tengah ini juga menyampaikan, Musda bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum krusial untuk evaluasi dan konsolidasi kekuatan partai.

"Dari forum inilah akan lahir gagasan, strategi dan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan zaman, "ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.

Bahlil menekankan sebagai partai besar, Golkar harus terus hadir memberikan solusi nyata bagi masyarakat, mulai dari menciptakan lapangan kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan di daerah.