Bahlil Pastikan Pencarian Korban Longsor Tambang Freeport Terus Berlanjut

Senin, 15 September 2025 – 19:35 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat menyampaikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan proses pencarian korban di area longsor tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) terus berlanjut.

Bahlil pun sudah melaporkan terkait insiden ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya sudah melapor kepada Bapak Presiden, dan sampai sekarang pencarian masih berlangsung di dalam area longsor,” katanya seusai menyampaikan laporan terkait insiden itu kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9).

Bahlil mengatakan bahwa tim Kementerian ESDM telah berada di Tembagapura, Mimika, Papua Tengah, sejak beberapa hari lalu untuk memantau proses evakuasi para pekerja yang masih terjebak.

"Orang di dalam masih dalam posisi terjebak dan belum ada informasi, proses pencarian masih tetap didalami," ungkapnya.

Bahlil menyatakan bahwa aktivitas penambangan di lokasi tersebut dihentikan sementara demi keselamatan seluruh personel. 

Seluruh fasilitas dan sumber daya perusahaan difokuskan untuk penanganan bencana dan upaya penyelamatan korban.

“Operasional penambangan sekarang berhenti sementara, semua fokus pada penanganan bencana,” katanya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pencarian korban longsor tambang Freeport masih terus berlanjut hingga sekarang ini.

