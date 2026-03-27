JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bahlil: Perintah Pak Prabowo Jangan Menaikkan Harga BBM

Jumat, 27 Maret 2026 – 07:25 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (kanan) menjawab pertanyaan wartawan. ANTARA/Andi Firdaus.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku mendapat pemerintah dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.

Bahlil mengaku dirinya bersama Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencari solusi agar di tengah krisis di Timur Tengah, tidak membuat masyarakat susah.

"Saya dengan Menteri Keuangan sekarang terus menerus untuk mencari solusi yang terbaik. Sekalipun krisis, tetapi tetap kami perhatian keadaan rakyat,” ujar Bahlil kepada wartawan, Kamis (26/7).

Karena itu, Bahlil berkomitmen hingga saat ini belum ada rencana dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

"Harga sampai sekarang belum ada kenaikan. Kami belum menaikkan harga. Aahan Pak Presiden adalah mencari akal bagaimana agar kami jangan memberatkan rakyat, untuk (BBM) subsidi,” kata dia.

Bahlil mengaku stok energi di dalam negeri yang meliputi BBM jenis bensin, solar, serta LPG pun masih aman.

Oleh karena itu, Dia meminta dukungan masyarakat berupa konsumsi energi dengan bijak dan tidak melakukan penimbunan, sehingga stok BBM di dalam negeri bisa stabil.(antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

TAGS   BBM  pertalite  Solar  Prabowo Subianto  Purbaya Yudhi Sadewa  Konflik Iran AS  perang Iran Israel  Bahlil Lahadalia 
