Bahlil Sebut Setahun Pemerintahan Prabowo Bisa Beri Akses Listrik ke 1.100 Desa

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 16:23 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah membangun jaringan listrik di lebih dari 1.100 desa selama satu tahun kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurut dia, peningkatan akses listrik ke desa-desa menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

“Total desa yang kita belum aliran listrik 5.700, ada 4.400 dusun. Sekarang lagi pasang 1.100 lebih desa, kemudian 250.000 (akan) pasang,” ucap Bahlil di Istana Negara, pada Jumat (24/10).

Pemerintah menargetkan semua desa dan dusun di Indonesia sudah dialiri listrik pada 2030.

Presiden Prabowo, kata dia, menaruh perhatian khusus kepada anak-anak di seluruh pelosok Tanah Air agar bisa menikmati dukungan teknologi di sekolah-sekolah.

“Bahwa Presiden punya keinginan agar sekolah-sekolah itu harus memakai teknologi, pakai layar. Jadi, mau tidak mau listrik harus kita masukkan,” kata dia.

Dia menyebutkan ada dua model pasokan listrik yang dibangun pemerintah, salah satunya solar panel atau listrik tenaga surya.

“Sambil kamu paralel untuk mendorong transisi energi dengan memakai tenaga surya. Ini juga kita lagi siapkan ke depan,” tuturnya.

