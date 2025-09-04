Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bahlil Tegaskan Adies Kadir Tak Lagi Dapat Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas setelah Dinonaktifkan

Kamis, 04 September 2025 – 17:19 WIB
Bahlil Tegaskan Adies Kadir Tak Lagi Dapat Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas setelah Dinonaktifkan - JPNN.COM
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan gaji, seluruh tunjangan, dan fasilitas milik Anggota DPR RI Adies Kadir telah dihentikan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan gaji, tunjangan, dan fasilitas milik Anggota DPR RI Adies Kadir telah disetop.

Menurut Bahlil, seluruh gaji, tunjangan, dan fasilitas itu tak lagi diperoleh lantaran Adies telah dinonaktifkan dari DPR RI.

“Otomatis, otomatis ya, namanya nonaktif itu tidak mendapat fasilitas apa-apa,” ucap Bahlil di Istana Negara, pada Kamis (4/9).

Baca Juga:

Adapun, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya menonaktifkan Adies Kadir sebagai anggota DPR Fraksi Partai Golkar beberapa waktu lalu.

Penonaktifkan Adies Kadir tertuang dalam surat keputusan DPP Partai Golkar tertanggal 31 Agustus 2025.

Surat itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji.

Baca Juga:

"Menonaktifkan Saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025," demikian surat dari DPP Golkar seperti dikutip Minggu (31/8). (mcr4/jpnn)

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan gaji, seluruh tunjangan, dan fasilitas milik Anggota DPR RI Adies Kadir telah dihentikan.

Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Adies Kadir  Adies Kadir dinonaktifkan  Golkar  Bahlil Lahadalia  Ketum Golkar 
BERITA ADIES KADIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp